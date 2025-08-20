реклама

Орбан към ЕС: Провалихте се

20.08.2025 / 10:23 2

снимка Пиксабей

Онлайн срещата на върха на ЕС потвърди, че международната стратегия на Русия за изолация се е провалила, конфликтът в Украйна може да бъде разрешен само по дипломатически път и че приемането на страната в ЕС няма да ѝ осигури никакви гаранции за сигурност. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан след среща на лидерите на ЕС, проведена чрез телеконферентна връзка, предава ТАСС.

"Днес се проведе среща на лидерите на 27 държави - членки на Европейския съюз.

1. Беше потвърдено, че заплахата от трета световна война може да бъде намалена само чрез среща между [президента на САЩ Доналд] Тръмп и [руския президент Владимир] Путин.

2. Беше потвърдено, че стратегията за изолиране на [Русия] се е провалила.

3. Беше потвърдено, че руско-украинският конфликт не може да бъде разрешен на фронта, само дипломатически усилия могат да донесат решение.

4. Беше потвърдено, че членството на Украйна в Европейския съюз няма да ѝ даде никакви гаранции за сигурност, така че обвързването на членството и гаранциите за сигурност е безполезно и опасно“, написа Орбан във Facebook, предаде днес.бг.

 

Вин (преди 21 минути)
Рейтинг: 6159 | Одобрение: -726
Не е точно този сайт, който достоверно представя изказванията на руската подлога, но ако това е казал, то всяко негово заключение е грешно! Изолацията на гнусия не се е провалила, а проваля блатото, като няма да приключи с края на войната! Конфликтът се решава точно на бойното поле, защото ако не беше помощта на Запада и смелостта на украинците, нямаше да има вече независима Украйна, с която някой да види преговори! Опасност от ядрена война ще има докато не се разпадне гнусия на съставните си части, понеже освен да разпалва войни със съседите си и да заплашва света с ядрено оръжие, друго няма какво да предложи на оскотялото си население! Никога членството в ЕС не е давано като гаранция за сигурност и не е ставало и дума за това! Най-истинското "разграничение" между Орбан и "провалилите" се европейски държави е, като предложи напускане на ЕС на народа си и заложи политическата си кариера, другото е гъзоблизство на задните части на късият!
kris (преди 50 минути)
Рейтинг: 496054 | Одобрение: 90729
Добре е, че Орбан се дистанцира от европейския коневръз и им го каза направо и точно в целта.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

