Орбан проведе важен разговор с Тръмп

16.10.2025 / 23:30 1

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви в публикация в "Екс", че е разговарял по телефона с американския президент Доналд Тръмп в подготовка за срещата между САЩ и Русия, която се планира да се състои в Будапеща, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА. 

"Подготовката за мирната среща на върха между САЩ и Русия е в ход", каза Орбан, без да разкрива други подробности. 

Тръмп заяви по-рано, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в унгарската столица, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна.

 

Пешо от Виница (преди 17 минути)
Рейтинг: 102518 | Одобрение: 32123
Орбан е политик не само от национално значение.Той е регионален лидер,който има визия ,авторитет и топки-изброенето го няма наш политик-за жалост! Нашия -да го наплюеш,пак ще е малко.....слуга колониална!

