Орбан проведе важен разговор с Тръмп

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви в публикация в "Екс", че е разговарял по телефона с американския президент Доналд Тръмп в подготовка за срещата между САЩ и Русия, която се планира да се състои в Будапеща, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

"Подготовката за мирната среща на върха между САЩ и Русия е в ход", каза Орбан, без да разкрива други подробности.

Тръмп заяви по-рано, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в унгарската столица, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна.

