Орбан ще се срещне с Путин в Москва днес

Кадър Youtube

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че възнамерява да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва. Това бе обявено лично от него днес, пише Известия.

Орбан каза за срещата си в интервю с репортер от радиото Кошут.

По-късно се появи информация, че Орбан вече е бил на самолета по пътя към Москва, посочва Фокус.

"Трябва да тръгнем в четири сутринта, за да сме навреме за срещата, която е насрочена за тази сутрин. Днес имаме среща с президента на Русия", каза той пред журналисти, цитиран от портала "Телекс".

По време на пресконференция след държавно посещение в Киргизстан Путин заяви, че Москва знае позицията на Орбан и я нарече доста обективна. Президентът обърна внимание и на двустранните руско-унгарски контакти в областта на енергийното сътрудничество.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!