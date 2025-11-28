реклама

Орбан ще се срещне с Путин в Москва днес

28.11.2025 / 08:20 1

Кадър Youtube

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че възнамерява да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва. Това бе обявено лично от него днес, пише Известия.

Орбан каза за срещата си в интервю с репортер от радиото Кошут. 

По-късно се появи информация, че Орбан вече е бил на самолета по пътя към Москва, посочва Фокус. 

"Трябва да тръгнем в четири сутринта, за да сме навреме за срещата, която е насрочена за тази сутрин. Днес имаме среща с президента на Русия", каза той пред журналисти, цитиран от портала "Телекс".

По време на пресконференция след държавно посещение в Киргизстан Путин заяви, че Москва знае позицията на Орбан и я нарече доста обективна. Президентът обърна внимание и на двустранните руско-унгарски контакти в областта на енергийното сътрудничество.

 

robotron2000 (преди 30 минути)
Рейтинг: 53069 | Одобрение: 1984
ще му благодари за 1956, и ще иска още много от това!! 

