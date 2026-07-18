Още две от децата на Брад Пит искат официално да премахнат фамилията му

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Дъщерята на Брад Пит Захара и синът му Мадокс са подали молби до съда фамилията на актьора да бъде премахната от официалните им имена, съобщава CNN, позовавайки се на документи, внесени в Калифорния.

21-годишната Захара и 24-годишният Мадокс са посочили лични причини за желаната промяна, предаде Нова телевизия.

Развитието е поредният епизод от продължителните спорове след раздялата на Брад Пит и Анджелина Джоли. Двамата бивши съпрузи постигнаха споразумение по развода си в края на 2024 г., но продължават съдебната битка за френското винарско имение Château Miraval, което преди притежаваха заедно.

В документи, подадени по електронен път до Върховния съд на Калифорния в Лос Анджелис, Захара е поискала името ѝ да бъде променено от Захара Марли Джоли-Пит на Захара Марли Джоли. В края на май Мадокс също е поискал разрешение да премахне фамилията Пит от двойната си фамилия.

Анджелина Джоли и Брад Пит сключиха брак през 2014 г., а през 2016 г. подадоха молба за развод. Те имат шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан.

През септември 2016 г. семейството пътувало с частен самолет от Франция до Съединените щати. Подробности за инцидент по време на полета станаха публично известни през 2022 г., след разпространяването на силно редактиран доклад на ФБР. Според документа Джоли е обвинила Пит във физическо насилие спрямо нея и в словесна агресия към децата им. След случая е започнала проверка, но актьорът не е бил арестуван или обвинен, се посочва в тогавашно изявление на ФБР.

През октомври 2022 г., в насрещен иск по делото за винарското имение, актрисата заяви, че по време на полета Пит е душил едно от децата и е ударил друго в лицето. Тогава представител на актьора заяви пред CNN, че Пит е поел отговорност за действията си, но няма да приеме обвинения за неща, които не е извършил.

Анджелина Джоли, която по-рано използваше двойната фамилия Джоли-Пит, официално премахна фамилията на бившия си съпруг през 2019 г., след като съдът прекрати брака им.

През 2024 г. дъщеря им Вивиан беше изписана като Вивиан Джоли в програмата на мюзикъла „Аутсайдерите“, в чието продуциране участва заедно с майка си. През същата година Шайло също подаде молба до съда за официално премахване на фамилията Пит.

Редактор "Екип на Петел",

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