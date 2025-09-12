Освободен зам.-кмет на Варна се оказа нов свидетел по делото срещу кмета Коцев

снимка: Община Варна

Освободеният наскоро зам.-кмет Христо Рафаилов е нов свидетел по делото срещу кмета Благомир Коцев. Това стана ясно на днешното заседание по гледане на мярка за неотклонение на градоначалника на Варна от Софийски градски съд.

Заедно с него е свидетелствала и потвърдила сведенията му неговата секретарка Тони Георгиева, пише "Морето".

В съдебната зала стана ясно, че според сведенията на Рафаилов са се провеждали много срещи между обвиняемите лица в заведения. На тези срещи кметът се е отделял и сядал на друга маса.

Рафаилов бе освободен от поста си на зам.-кмет на 29 август с мотив, че има здравословни причини за това. По време на заповедта за освобождаването му той бе в болничен, започнал още след арестуването на Коцев.

