От 11 ноември по 100 лева глоба за неправилно пресичане и 600 лева глоба за скорост над 50 км в час в града

11.11.2025 / 11:48 4

Кадър Булфото

От днес започва втора част на акция "Зима". Пътна полиция ще следи за спазването на правилата по пътищата и от пешеходци, и от шофьори.

Под лупа ще се гледа дали се спазват промените в Закона за движение по пътищата, влезли в сила в началото на септември.

Според новите текстове ще се налагат глоби по 100 лева, ако пешеходец пресича на пешеходна пътека, докато говори или си гледа в телефона.

Толкова ще е санкцията и за шофьорите, които използват мобилно устройство зад волана.

Отнемане на шофьорската книжка за 2 месеца и глоба от 600 лева грози водачите, който превишават с над 50 км/ч извън населено място.

В следващите дни ще бъде засилен и контролът по пътищата в петък, събота и неделя към граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", "Дунав мост" 1 и "Дунав мост" 2.

 

