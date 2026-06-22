От ФИФА за Меси: Историята е написана

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Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) реагира на рекордното постижение на аржентинския нападател Лионел Меси. В среща от втория кръг на груповата фаза на Световното първенство между Аржентина и Австрия-2:0, 38-годишният футболист отбеляза два пъти и вече има 18-сет попадения на Мондиал. Това е най-добрият резултат в историята на турнира, посочва БТА.

„Историята е написана. Лионел Меси е най-резултатният в историята на Световното първенство“, съобщи пресслужбата на ФИФА в социалните мрежи.

Преди това германецът Мирослав Клозе държеше рекорда за голмайстор на Световното първенство с 16 гола. Бразилецът Роналдо е трети с 15, следван от французина Килиан Мбапе и германеца Герд Мюлер (и двамата с по 14).

Редактор "Екип на Петел",

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