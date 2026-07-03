От ПП призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка

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От "Продължаваме промяната" призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка като конституционен съдия. В декларация, прочетена в парламента, депутатът Велислав Величков подчерта, че лични отношения между конституционен съдия и влиятелен политик, санкциониран по "Магнитски", са морално неприемливи, разкриват механизма на завладяваната държава и представляват потенциален конфликт на интереси:

"Бяха изнесени обилни данни за броя и стойността на пътуванията по света с луксозни полети и частни чартъри, които не са плащани от заплатите и неизвестните доходи на народния представител, а се явяват прикрити подаръци от хазартни босове, адвокатски дружества и видни бизнесмени. Най-скандалното обаче е фактът, че някои от полетите са в компанията на конституционен съдия. Не може да бъде повече обаче такъв човек конституционен съдия, защото самото ѝ присъствие в институцията, която пази скрижалите на държавността и олицетворява правовата държава, уронва престижа и на Конституционния съд, и на самата държава".

Междувременно Атанасова отрече да е пътувала на 5 април 2024 г. с частен полет до Дубай с депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, посочва БТА. Тя излезе с изявление чрез пресцентъра на Конституционния съд, като приложи факсимилета от документи в потвърждение на думите си.

Редактор "Екип на Петел",

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