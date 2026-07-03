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От ПП призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка

03.07.2026 / 14:27 2

Снимка: Булфото

От "Продължаваме промяната" призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка като конституционен съдия. В декларация, прочетена в парламента, депутатът Велислав Величков подчерта, че лични отношения между конституционен съдия и влиятелен политик, санкциониран по "Магнитски", са морално неприемливи, разкриват механизма на завладяваната държава и представляват потенциален конфликт на интереси:

"Бяха изнесени обилни данни за броя и стойността на пътуванията по света с луксозни полети и частни чартъри, които не са плащани от заплатите и неизвестните доходи на народния представител, а се явяват прикрити подаръци от хазартни босове, адвокатски дружества и видни бизнесмени. Най-скандалното обаче е фактът, че някои от полетите са в компанията на конституционен съдия. Не може да бъде повече обаче такъв човек конституционен съдия, защото самото ѝ присъствие в институцията, която пази скрижалите на държавността и олицетворява правовата държава, уронва престижа и на Конституционния съд, и на самата държава".

Междувременно Атанасова отрече да е пътувала на 5 април 2024 г. с частен полет до Дубай с депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, посочва БТА. Тя излезе с изявление чрез пресцентъра на Конституционния съд, като приложи факсимилета от документи в потвърждение на думите си.

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Коментари
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kris (преди 20 минути)
Рейтинг: 630052 | Одобрение: 123932
И после в Сливенския да поумнее поне малко.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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Burton (преди 56 минути)
Рейтинг: 41579 | Одобрение: 3564
Деса "неумното" изобщо не трябваше да става конституционен съдия. Стана такъв с гласовете на герп, дпс и ППДБ?! Ето какво беше казал божидар божанов по темата тогава: "С риск въпросът ми да бъде прочетен по грешния начин и да бъда обвинен в 'сглобкаджийство' -какво според вас прави Атанасова неподходяща за КС? Знам, че с нея сме били опоненти, и дори тук са я критикувал персонално. Но дългият политически опит сам по себе си не е ли ценен за КС". Има ли по-голяма шизофрения и неадекватност?!

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