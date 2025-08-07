От Варна: Не си връзвайте моторите за контейнерите за боклук

Кадър И. Петрова, Забелязано във Варна

Гражданка показа смайващ кадър в социалната мрежа, на който се вижда как скутер виси, закачен на контейнер за боклук в момента, в който камионът го вдига.

Не е ясно дали кадърът е актуален, но все пак е поучително.

Ето какво пише тя:

"Не подпирайте предмети на казаните за смет, защото шофьорите на камиони за смет не слизат да ги преместват.

Също така е доста лоша идея да си връзвате транспортното средство за казана.

Ако нещо не се събира в казана - слагайте го на поне 20-30 сантиметра от казана за да не бъде затиснато отдолу при връщането на казана, не е толкова трудно"

