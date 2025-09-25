От "Възраждане" са внесли в Люксембург иск срещу присъединяването ни към еврозоната
От "Възраждане" са внесли в Люксембург иск срещу присъединяването на България към еврозоната.
Междувременно от политическата партия подготвят нов протест с искане за оставка на правителството, съобщи в Силистра лидерът Костадин Костадинов по време на среща с обществеността на града, предава БНР.
Исковата молба, подадена в Съда на Европейския съюз, оспорва законността на решението за присъединяване на България към еврозоната.
Според "Възраждане" страната ни не отговаря на критериите, а действията на управляващите са в нарушение на европейските договори, каза Костадинов.
Паралелно с това "Възраждане" организира протест тази събота, чиято основна цел е сваляне на правителството.
Според Костадинов има конфликт между Бойко Борисов и Делян Пеевски.
"Нови избори са възможни ако не до края на годината, то в началото на следващата", каза още лидерът на "Възраждане".
Костадин Костадинов подчерта, че високата избирателна активност е ключова, за да не позволи на корпоративния и купения вот да определят бъдещето на страната.
