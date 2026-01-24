От полицията за големия пожар в София: Загинала е жена, има задържан за палежа

Жена почина от задимяване заради пожар в жилищна сграда на ул. "Опълченска" в София, съобщиха за БТА от МВР. Инцидентът е станал около 02:20 часа тази нощ.

За пожара е задържан мъж в нестабилно психическо състояние. Предизвиканият огън е причинил задимяване, което е довело до смъртта на жената, която е живеела на по-горен етаж.

Пострадали са още две деца на 11 г. и 13 г., съпругът на жената - на 48 години, както и възрастна жена на 77 години. Всички те са откарани в лечебни заведения.

На мястото на инцидента са пристигнали четири пожарни коли, както и полиция, която е отцепила района. Огънят е ликвидиран.

