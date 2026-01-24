реклама

От полицията за големия пожар в София: Загинала е жена, има задържан за палежа

24.01.2026 / 11:20 2

Жена почина от задимяване заради пожар в жилищна сграда на ул. "Опълченска" в София, съобщиха за БТА от МВР. Инцидентът е станал около 02:20 часа тази нощ.

За пожара е задържан мъж в нестабилно психическо състояние. Предизвиканият огън е причинил задимяване, което е довело до смъртта на жената, която е живеела на по-горен етаж.

Пострадали са още две деца на 11 г. и 13 г., съпругът на жената - на 48 години, както и възрастна жена на 77 години. Всички те са откарани в лечебни заведения. 

На мястото на инцидента са пристигнали четири пожарни коли, както и полиция, която е отцепила района. Огънят е ликвидиран.

kris (преди 12 минути)
Рейтинг: 563994 | Одобрение: 107214
Опитът да се справят с пироманите в САЩ не доведе до кой знае какви успехи, въпреки милионите хвърлени за тази цел....Борбата с откачените е трудна работа...!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
Dooobre!!! (преди 23 минути)
Рейтинг: 21410 | Одобрение: 7385
Крайно време е държавата да спре да си затваря очите за хората "в нестабилно психическо състояние"! Това състояние е БОЛЕСТ и тя трябва да се лекува, както всяко друго заболяване. За това трябва да се помисли за поддръжката на съществуващите психиатрични лечебни заведения, за достойното заплащане на хората, които се грижат за тези болни, за съвременното оборудване и за какво ли още не... Дано и на този все по-нарастващ проблем да му дойде време за решаване!
Да живей България!

