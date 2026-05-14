Откраднаха Айфон за 830 евро от 16-годишна ученичка

Кадър Гемини

Потърпевша е 16-годишна ученичка

Кражба на скъп мобилен телефон разследват служителите на реда в областния град, съобщават от ОДМВР - Русе. Престъплението е извършено по време на учебни занятия в местно училище, предаде Дунав мост

Според първоначалната информация, подадена от бащата на потърпевшото 16-годишно момиче, липсата на апарата е установена преди два дни. Мъжът, който е жител на село в Русенско, е обяснил пред полицията, че става въпрос за модел iPhone 16 на стойност над 830 евро. Устройството е изчезнало, докато тийнейджърката е била на училище.

В Първо РУ - Русе вече е образувана преписка и се извършва проверка по случая.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!