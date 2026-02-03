Откриха 5 тона марихуана в склад на фирма, свързана с Вучич

Булфото

Пет тона марихуана, опаковани в стотици картонени кутии - това е открила полицията в склад на компанията „Флораком“ край Крушевац. Дружеството е собственост на високопоставен кадър на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), смятан за много близък до министъра на отбраната Братислав Гашич.

Рекордният обиск беше извършен на 29 януари в имот в село Конюх, на около 200 километра югоизточно от Белград, по разпореждане на Специалната прокуратура за борба с организираната престъпност (TOK). Акцията можеше да остане рутинна полицейска операция, ако подозренията не се бяха насочили към кръгове, близки до властта.

Часове след обиска лидерите на Демократическата партия и на Народната партия на Сърбия от опозицията заявиха, че Радe Спасоевич, арестуван заедно със сина си, е местен представител на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) и близък до министъра на отбраната Братислав Гашич, бивш директор на сръбската служба за сигурност БИА. В подкрепа на твърденията си те публикуваха снимки, показващи как заедно отбелязват партийната „слава“ на СПП.

Гашич не отрече информацията, като заяви, че „тази историческа акция ясно показва, че в Сърбия никой не е защитен и че всеки, който смята, че може да се прикрива зад партийна карта, за да извършва престъпления, греши“. По думите му замесените в криминална дейност ще бъдат строго наказани съгласно закона.

По време на операцията полицията е открила четири автоматични оръжия, противотанков гранатомет и 13 000 евро в брой. Акцията приключва с пристигането на вътрешния министър Ивица Дачич, заедно с директора на полицията и новоназначения ръководител на Криминалната полиция Марко Кричак - фигура, критикувана за насилие срещу студенти и други протестиращи през последните месеци.

Държавното ръководство представя операцията като успех срещу организираната престъпност и наркотрафика, но източници твърдят, че кадри на СПП са били изненадани от действията на TOK, която все по-често е подложена на натиск заради независимостта си. По данни на независимия седмичник „Радар“ прокурорът Иренa Бйелош и инспекторите Раша Попович и Никола Джокович са работили по случая в продължение на месеци, следейки заподозрените и комуникацията между тях. Вътрешният министър и ръководството на Криминалната полиция са били уведомени едва в деня на акцията, когато тя вече е била в ход. Въпреки това те се появяват с камери на медии, близки до властта, опитвайки се да припишат заслугата на Белградската градска прокуратура, ръководена от Ненад Стефанович, който е смятан за близък до управляващите.

TOK под прицел

Прокуратурата определя случая като дейност на престъпна група с международна мрежа, а откритият канабис е с произход от Северна Македония. Част от заподозрените са в неизвестност, включително предполагаемият организатор Александър Мияйлович, за когото е поискан международен арест.

Междувременно властите вече предприеха действия за ограничаване на TOK. Прокурорът Иренa Бйелош ще бъде отстранена от делото до месец в съответствие с приети миналата седмица законови промени, които на практика целят закриването на специалната прокуратура. По информация на източници инспекторите Попович и Джокович са заплашени от преназначаване, включително „прехвърляне в IT отдела“.

Случаят напомня за аферата „Йованица“, при която през 2019 г. бяха открити над 650 килограма канабис. Основният заподозрян тогава беше освободен, а полицаите, разкрили връзки между плантацията, службите и властта, бяха отстранени.

„Единственият шанс, който ни остава като общество, е TOK в оставащите ѝ дни спешно да изготви обвинителни актове и да арестува всички представители на властта, замесени в престъпления. Друг шанс няма“, заяви съдията от Апелативния съд в Белград Мьодраг Майич пред сръбската телевизия „Nova“, цитирана от БГНЕС.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!