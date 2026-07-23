Откриха Наталия и Асен

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След повече от три седмици издирване случаят с 11-годишната Наталия, който разтърси страната, приключи с щастлива развръзка. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи в профила си във Facebook, че момичето е открито живо, а по случая има задържан - 40-годишният Асен Симеонов – бившият партньор на майката на детето и пастрок на Наталия, предаде Дарик.

Момичето и пастрокът й Асен са задържани в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Момичето е изплашено, но споделило, че е щастливо, че са ги открили, съобщава NOVA.

Наталия изчезна в ранните часове на 30 юни от дома си в село Константиново, край Варна. Според разказите на нейни близки, около 2:00 часа през нощта Асен Симеонов нахлул в къщата, където живеели майката и детето. Те твърдят, че той отправил заплахи към майката и я нападнал, а уплашеното момиче тръгнало с него. Разследването установи чрез записи от охранителни камери, че около 2:40 часа двамата са заснети да напускат пеша селото, след което следите им се губят.

Изчезването на Наталия предизвика една от най-мащабните издирвателни операции през последните години. В търсенето се включиха стотици служители на МВР, жандармерия, доброволци, следови кучета, дронове и термокамери. Активирани бяха системите Amber Alert и BG-Alert, а бяха проверени десетки сигнали и множество райони във Варненска област.

Случаят предизвика и въпроси относно първоначалната реакция на институциите. Вътрешният министър Иван Демерджиев публично заяви, че не е удовлетворен от действията на областната дирекция на МВР във Варна в началния етап на издирването и разпореди операцията да бъде поета под прякото ръководство на главния секретар на МВР.

Към момента властите не съобщават подробности при какви обстоятелства е открито детето и в какво състояние се намира. Очаква се МВР и прокуратурата да предоставят повече информация по случая.

Редактор "Екип на Петел",

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