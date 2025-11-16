Откриха главата на дете в ученическата му раница, хвърлена в езеро

Кадър Нюз.ру

В Голянковския езерен басейн бяха открити останки на дете. Те са били намерени от работници, които извършвали реконструкция на водоема.

Градската управа на Следствения комитет на Руската федерация съобщи, че в езерото е открито лилава ученическа раница с глава на дете вътре, предаде Бг он ер.

По данни на разследващите, загиналото дете е било на възраст между 7 и 10 години.

Водолази са извършили оглед на дъното на водоема. Предварително е установено, че от момента на настъпване на смъртта са минали не повече от два дни.

Установява се самоличността на детето.

Тялото е открито по-късно на балкон в жилищен блок в Балашиха. Образувано е наказателно производство за убийство, предаде ТАСС.

Правоохранителните органи съобщават, че за убийството се подозира семейството на момчето.

Бабата на детето е разказала, че партньорът на майката е извела внука ѝ от дома, след което тя повече не го е видяла.

Прокуратурата е взела случая под контрол. Мястото на престъплението е огледано от следователи и криминалисти.

