Откриха главата на дете в ученическата му раница, хвърлена в езеро
Кадър Нюз.ру
В Голянковския езерен басейн бяха открити останки на дете. Те са били намерени от работници, които извършвали реконструкция на водоема.
Градската управа на Следствения комитет на Руската федерация съобщи, че в езерото е открито лилава ученическа раница с глава на дете вътре, предаде Бг он ер.
По данни на разследващите, загиналото дете е било на възраст между 7 и 10 години.
Водолази са извършили оглед на дъното на водоема. Предварително е установено, че от момента на настъпване на смъртта са минали не повече от два дни.
Установява се самоличността на детето.
Тялото е открито по-късно на балкон в жилищен блок в Балашиха. Образувано е наказателно производство за убийство, предаде ТАСС.
Правоохранителните органи съобщават, че за убийството се подозира семейството на момчето.
Бабата на детето е разказала, че партньорът на майката е извела внука ѝ от дома, след което тя повече не го е видяла.
Прокуратурата е взела случая под контрол. Мястото на престъплението е огледано от следователи и криминалисти.
