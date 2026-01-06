Откриха наркотици в затвора в Бобов дол
Пиксабей
Откриха наркотици в затвора в Бобов дол, съобщиха от полицията.
На 5 януари е подаден сигнал от служители за намерени две опаковки бяло прахообразно вещество - в близост до сметохранилището.
Съдържанието на опаковките е реагирало на метамфетамин, общото му тегло е 3.90 грама.
За случая е уведомена прокуратурата, пише "Новини".
