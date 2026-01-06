реклама

Откриха наркотици в затвора в Бобов дол

06.01.2026 / 10:59 2

Пиксабей

Откриха наркотици в затвора в Бобов дол, съобщиха от полицията.

На 5 януари е подаден сигнал от служители за намерени две опаковки бяло прахообразно вещество - в близост до сметохранилището.

Съдържанието на опаковките е реагирало на метамфетамин, общото му тегло е 3.90 грама.

За случая е уведомена прокуратурата, пише "Новини".

0
0
kjk (преди 4 минути)
Рейтинг: 169053 | Одобрение: 18423
В казармата старшина пита редник Иванов коя е неговата майка? Редника отговаря:- Мойта майка е шопкиня!!! Старшината му казва:-Нищо подобно,твоята майка е родината!!! Както на Петров и на Димитров и на Панов!!! Разбра ли?? Редника  му отговаря: -Тъй вярно,разбрах другарю старшина!!! - Какво разбра, го пита старшината??? - Разбрах че, с Петров, Димитров и Панов сме братя!!!
0
0
Dooobre!!! (преди 26 минути)
Рейтинг: 21041 | Одобрение: 7296
Е те пък каво са очаквали да открият? То в затвора като няма наркотици - къде?:devil:
Да живей България!

