Отстранената заради Баба Алино шефка на кадастъра във Варна: Исканията за нанасяне на сградите са внесени през 2023 г. с всички документи, съобразно закона

кадър: бТВ

„Обжалвала съм предварителното изпълнение на заповедта за временното ми отстраняване“. Това каза за предаването „Тази сутрин“ бившата директорка на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна инж. Красимира Божкова във връзка с казуса „Баба Алино“.

Тя уточни, че функциите на службата ѝ са регистриращи. Работа на строителния контрол е да следи за незаконно строителство.

„Ние сме регистърна агенция, която при постъпване на искане сме длъжни да изпълним административната услуга нанасяне на сграда“, добави Божкова. Според нея исканията за нанасяне на сградите са внесени през 2023 година. Тогава са регистрирани са около 8 сгради.

„Бяха представени всички документи, съобразно закона. Включително удостоверение за търпимост, подписани от отговорните лица. Кадастърът не установява дали сградата е законна, или незаконна. Кадастърът установява, че сградата съществува на място към момента на нейното нанасяне. Ние само оповестяваме, че там има сграда. Не оповестяваме дали е законна, или незаконна“, каза още инж. Красимира Божкова.

„Единствените параметри, които сме длъжни да нанесем, са квадратура и етажност. Не дали сградите са законни“, коментира тя.

Не всички сгради от „Баба Алино“ са отразени в кадастъра. На картите са нанесени около 40 сгради по искане на заинтересованото лице. Последно са нанесени през декември 2025 година. За първи път през юни 2026 година става ясно, че има документи, които не са в съответствие със закона. Информацията дошла от разследващите органи, твърди Божкова.

„Ние не се интересуваме дали сградите са незаконни. Ние сме длъжни щом съществуват на място, да ги нанесем в кадастралната карта. В синхрон бяхме обвинени, че нашата служба е извършила закононарушения. Аз ръководя тази служба 19 година. Никога не сме били порицани“, подчерта тя.

Редактор "Екип на Петел",

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