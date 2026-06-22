Отстраненият от длъжност шеф във Варна: Службата по кадастър само регистрира имот, не установява законността

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По закон Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) само регистрира имоти, а контролните функции за законността им са ангажимент на други институции. Това посочва в изявление до медиите инж. Красимира Божкова, началник на Службата на АГКК във Варна, която е временно отстранена от длъжност до приключването на извършвани проверки за работата на институцията за случващото се в местността Баба Алино и установените законови нарушения там.

"Петел" публикува пълния текст на изявлението (без редакторска намеса):

По повод тиражираните в последните седмици медийни внушения и изявления на овластени лица, че при отразяването в кадастралната карта на сградите със самостоятелни обекти, изградени в местността „Баба Алино“, СГКК — Варна и началникът на СГКК — Варна са извършили законови нарушения,

заявявам следното:

Съобразно разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър в кадастралната карта се отразяват и поддържат в актуално състояние данните за всички съществуващи недвижими имоти на територията на република България. Според него това са: поземлен имот; сграда и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект; самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура.

Законът не прави разграничение между законно изградена сграда, съоръжение или самостоятелен обект и незаконно изградени такива. В кадастралната карта се отразяват всички съществуващи недвижими имоти, независимо от това дали същите са законно построени или не.

Безусловно задължение е в кадастралната карта да се нанасят всички съществуващи на терена сгради или съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, без значение дали има или няма за същите издадени строителни книжа, включително разрешение за строеж. По отношение на последните – тези без разрешение за строеж - това задължение е заложено нормативно в чл. 74 от Наредба Х• РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните peгиcmpи.

Органите по кадастъра не могат да отказват нанасянето на съществуващи сгради и самостоятелни обекти в кадастралната карта поради това, че за същите няма издадени строителни книжа. Исторически, този ред е прилаган и при създаването на предходните кадастралните планове.

По отношение на строежите, за които има издадено удостоверение за търпимост, същите могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка, съобразно текста на § 16, ал. 1, изр. второ от П3P на 3УT, поради което на основание горепосочените разпоредби органите по кадастъра са длъжни да ги нанесат в кадастралната карта. Случаят с имотите в „Баба Алино“ не прави изключение. Те са нанесени в кадастралната карта на база редовни официални документи, подписани от правоспособно лице, което с подписа си е удостоверило истинността им, както изисква нормативната уредба. За това то носи и съответната отговорност пред закона.

Поддържането в актуално състояние на кадастралната карта и кадастрални регистри е регистърна дейност. Органите по кадастъра са само и единствено регистърни органи и нямат правата и задълженията нито на контролните, нито на разследващите органи, за които в националното ни законодателство е предвидена изключителна компетентност за това.

Служителите в СГКК-Варна и Началникът на СГКК-Варна не са допуснали законови нарушения при отразяването в кадастралната карта на сградите със самостоятелни обекти, изградени в местността „Баба Алино“, rp. Варна.

Представяме на Вашето внимание фактите – такива, каквито са в действащата нормативна уредба, и с увереността че те се изпълняват на практика във всички агенции по кадастър в страната. В този смисъл е и Становище на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия по случая "Баба Алино" направено още на 9 юни 2026 г.

(За информация - Камара на инженерите по геодезия | Становище на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия по случая "Баба Алино")

Некоректно и манипулативно е да се твърдят неверни и удобни за някого мнения и изказвания, с които се накърнява доверието на българските, чуждите граждани, фирмите и организациите в добросъвестността на служителите и техните ръководители на държавната административна институция и административен държавен орган, каквато е АГКК. Като служител и началник в агенцията съм готова и ще отстоявам това с всички дадени ми от закона средства.

Редактор "Екип на Петел",

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