ПП-ДБ с декларация за подадената оставка от кабинета „Желязков“

Снимка: Булфото

Очевидният факт е, че това правителство падна заради гнева на десетки хиляди хора по площадите на цялата страна. Но защо те излязоха? Бюджетът беше поводът - капката, която преля чашата, заедно с арогантността на неговото силово прокарване. Но първопричината е друга. И тя съвпада с причината за системната политическа криза, в която се намира България. Така започва текстът на декларацията, която разпространиха от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

"Още следващата седмица трябва да отпадне охраната на Пеевски от НСО, да обсъдим прилагането на санкциите по Магнитски, да бъде уволнен Антон Славчев от бухалката КПК, да бъде изваден Пеевски от кабинет 222А, който не му се полага като четвърта политическа сила, да върнем машините за гласуване към тяхната оригинална функция", се казва още в документа.

Публикуваме пълния текст без редакторска намеса:

Декларация на „Продължаваме промяната – Демократична България“

Очевидният факт е, че това правителство падна заради гнева на десетки хиляди хора по площадите на цялата страна.

Но защо те излязоха? Бюджетът беше поводът - капката, която преля чашата, заедно с арогантността на неговото силово прокарване. Но първопричината е друга. И тя съвпада с причината за системната политическа криза, в която се намира България.

Ще ви цитирам няколко изречения от преамбюла на един документ, който публикувахме преди точно една година и един месец:

“Тежката политическа криза, в основата на която стоят нерешените проблеми с нелегитимното упражняване на власт чрез корупционни влияния.”

“Ескалиращото използване на институциите за незаконна саморазправа с политически опоненти, множеството сигнали за нарушения и високото обществено недоверие спрямо проведените предсрочни избори, породено от мащаба на съмненията за купен, контролиран и манипулиран вот, свързван основно с действията и влиянието на Делян Пеевски;”

“Необходимостта конструкцията около Делян Пеевски, спрямо която има обосновани съмнения за корумпирана и насилствена намеса в демократичните процеси в България, да бъде осъзнато поставена в изолация, за да се възстанови нормалният ход на българската политика;”

Декларацията за поставяне на санитарен кордон около Пеевски имаше за цел да реши системната политическа криза, като изолира нейната първопричина.

Тогава в тази зала не се намери мнозинство за това. ГЕРБ ги беше страх, а някои от останалите подписани бързо се извъртяха и започнаха да назначават хора на Пеевски с Пеевски. И това обслужване ескалира особено много през есента.

Всички тези неща: политическите арести и дела, комисии за 28 секунди, допревземане на службите, в комбинация с липсата на смирение, доведоха до покачване на напрежението.

И за това, че това беше парламент на пропилените възможности, отговорност носи мнозинството, управлявало довчера. И ще продължавате да носите тази отговорност до следващите избори - не се опитвайте да се измъкнете и да се правите на опозиция в парламент, който вие сте конфигурирали около порочния модел. Отговорността за бюджета и за неговото удължаване също е на правителството. И не се крийте от нея.

Не си мислете, че причините да се напълни площада са антиевропейски настроения, дезинформационни кампании или някаква дълбока конспирация. Не. Това беше напълно органично изразяване на гнева срещу завладяната държава, която вече дори не се крие.

Във властова конструкция, при която “Пеевски, като поиска нещо, аз изпълнявам”, персоналният състав на Министерския съвет не е решаващ. И затова няма да го коментирам.

Все пак, някои министри в този кабинет бяха фигуранти, а реално управляващите техни заместници обслужваха “кръгове и кръгчета”, които се занимаваха не с реформи, а с довеждане на схемите за кражба до съвършенство. Схемите с източване на пари в здравеопазването, кражбата през продуктовите такси, и т.н. и т.н. И дори Борисов констатира това при първия му опит да хвърли кърпата, след погрома в Пазарджик.

Аз разбирам, че Борисов иска да казва “аз ви вкарАх в еврозоната и в Шенген”. Но в Шенген ни вкара кабинетът “Денков”, а след това го довърши служебният кабинет. А еврозоната беше причината ние да не участваме във вотове на недоверие срещу кабинета до официалното приемане на всички необходими актове на европейските институции.

Но кабинетът не се справи достатъчно добре с подготовката. Информационна кампания в социалните мрежи още липсва. Така или иначе еврозоната е факт. И това е добре.

Но гледайки напред, нямаме право да позволим моделът да се презареди. Нямаме право, като политическа класа, да оставим демокрацията в ръцете на самозабравили се държачи на компромати.

Изолацията на Пеевски започна от площада. Наш дълг е да я завършим, за да прекратим политическата криза, да сложим край на този модел и България да тръгне по нов коловоз. След като формално сме влезли във всички възможни съюзи, към които се стремим, време е да влезем и по същество. Да се превърнем в истинската европейска демокрация.

Още следващата седмица трябва да отпадне охраната на Пеевски от НСО, да обсъдим прилагането на санкциите по Магнитски, да бъде уволнен Антон Славчев от бухалката КПК, да бъде изваден Пеевски от кабинет 222А, който не му се полага като четвърта политическа сила, да върнем машините за гласуване към тяхната оригинална функция. А Висшият съдебен съвет също да чуе хората на площада и да приложи закона, като освободи Сарафов, защото се е превърнал в носител на беззаконието по нареждане на Пеевски.

Тази оставка е закъсняла. И ще бъде подкрепена от целия парламент. Но трябва да ползваме този парламент, този кабинет и тази оставка като най-важния урок - без да демонтираме модела на задкулисието, политическата криза ще продължи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!