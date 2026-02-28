PR експертът Диана Дамянова : "Няма нищо неестествено както в смяната на областните управители, така и в смяната на областните директори"

кадър: Bulgaria ON AIR

За цената на тока и водата са виновни всички управления преди, като най-малко настоящото, защото то не е имало възможност да влияе. Това заяви PR експертът Диана Дамянова в предаването "Денят ON AIR".

"Не очаквам това да е била подготвена операция, но имам едно наум, ако кабинетът е можел да повлияе - да го отложи за известно време. Повишението на водата въобще не е в размери, които заслужават този разговор. Електроенергията е истински проблем. В България приватизацията беше направена по начин, по който не бяха защитени интересите на гражданите - говоря за цялата приватизация. Българските граждани не са защитени от телекомуникациите, ЕРП-ата, безобразията и всичко става по един и същи механизъм", смята тя.

PR експертът изтъкна, че има антимонополна комисия, но няма антимонополен закон.

"Законът не позволява на комисията да си върши работата. В този смисъл българските власти от 90-те години досега дължат на гражданите регулации, които не налагат. В парламента стоят хора със средна до ниска умствена интелигентност, които се занимават с надвикване един с друг. Проблемът не е в ЕРП-ата, във водата или в телекомуникациите, а в това, че в България няма достатъчно държава", каза Дамянова пред Bulgaria ON AIR.

"Няма нищо неестествено както в смяната на областните управители, така и в смяната на областните директори. Нелогично е, че сменяш калинките на ГЕРБ с калинките на ПП. Не бих посъветвала едно правителство да напълни всичко само със свои партийни кадри", коментира PR експертът.

По думите ѝ е логично Румен Радев да се опитва да намери в ПП свои потенциални избиратели и коалиционни партньори, в случай, че не му достигнат гласове.

"В Иван Христанов ме притеснява това, което ме притеснява и в министъра на правосъдието. Заявяваш, че ще извършиш тотален ремонт на държавата, през това време заявяваш, че ще извършиш ремонт, който Конституцията не ти позволява, случаят с правосъдния министър. Никой не знае какви ще бъдат резултатите от изборите. Радев ще бъде първи, но няма да му стигне, за да направи самостоятелно правителство. Радев не е типаж на нова политическа сила", посочи Дамянова.

По отношение на случая "Петрохан", гостът е на мнение, че трагедията удря драматично ПП-ДБ.

"Всяко говорене на ИТН нанася допълнителна щета по люспите на ПП-ДБ", допълни PR експертът.

