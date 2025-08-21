реклама

Парапланерист за трагедията в Несебър: Коланите са износени

21.08.2025 / 10:11 0

кадър Нова тв

Парапланеристът Сотир Лазарков направи коментар по повод трагичния в Несебър, при който дете на 8 години загина. Според парапланериста предпазните колани, които са се скъсали, може би не са направени от подходящи материали или са били амортизирани.

Според Лазарков е добре те да бъдат проверявани всеки ден и да бъдат подменяни най-малко на 3 години.

"Нормално е между 1 и 3 години една такава сбруя да се води амортизирана и съответно да бъде подменена с нова. Хората, които са я използвали, са преминали тези няколко години срок за амортизация. Преди и след всеки полет те я свалят от човека, който я е ползвал”, обясни пред БНТ парапланеристът.

Лазарков добави, че трябва да се оглежда внимателно сбруята за протрити места, шев, който е тръгнал леко да се разкъсва. Катарама, която е започнала да захабява самия колан. При най-малко съмнение тази сбруя трябва да бъде сменена.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
уйчо (преди 1 секунда)
Рейтинг: 115787 | Одобрение: 5552
Ако това, което показваха по телевизиите е бил въпросният колан, той е бил в полуразпад. Трябва да си пълен идиот да го слагаш на хора, които вдигаш на 50 метра, за да икономисаш някой лев!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама