Снимка: Булфото

Със 125 гласа "за", 40 "против" и 8 "въздържали се" парламентът прие на първо четене промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, внесени от МС.

В законопроекта се урежда дейността на Върховното главно командване и използването на система за защита от дронове. Предвижда се Министерството на отбраната да разработи оперативни процедури за неговото функциониране, които ще бъдат утвърждавани с указ на президента, предава БНР.

От "Възраждане" видяха в това опит за ограничаване на правомощията на държавния глава и въвличане на страната във военен конфликт от съюзните ни от ЕС и НАТО.

"Очевидно нашето държавно ръководство се готви за война и поради тази причина не иска някой да пречи. Тъй като те са във война с президента, на практика обезсмислят неговата роля и неговата функция като главнокомандващ. Реално те го превръщат в един гумен печат. За всичко това трябва да бъдем много внимателни, защото наистина безотговорното поведение накрая ще струва страшно много и ще струва човешки животи", заяви лидерът на партията Костадин Костадинов.



Министърът на отбраната Атанас Запрянов определи тези твърдения като "внушения".

"Никакви правомощия на никого не се отнемат с промените в Закона и никакви правомощия на никого извън България не се предоставят. Върховното главно командване е национално командване и няма нищо общо с членството ни в НАТО. То се създава с указ на президента във военно време. Когато това стане, не тогава да мислим за оперативните процедури и как то ще работи, а ние ще ги създадем в мирно време", каза той.



Във военно време към структурите на въоръжените сили ще се включва и Държавна агенция "Технически операции", предвиждат промените.

Законопроектът въвежда давностен срок до 3 години за използване на платените отпуски на военнослужещите. До 3 години по решение на министъра на отбраната може да се удължава оставането на служба след пенсиониране.

Създава се категория "колежани" за български граждани, придобиващи професионална квалификация в направление "Военно дело и отбрана". Учебните планове ще се подготвят от министъра на отбраната и ще се утвърждават от министъра на образованието. Облекчават се изискванията за постъпване на военна служба.

Това са най-мащабните и всеобхватни промени, правени досега, посочи министър Запрянов.

