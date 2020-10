Първи кадри от адския трус в Турция и Гърция. Много съборени сгради в Измир

Кадър "Инсайдър Пейпър" и "Пушхолдър"

Както "Петел" писа много силно земетресение от 6,9 по Рихтер удари Гърция и Турция.

Вече има първи данни за съборени сгради. Вероятно има жертви.

Епицентърът е на около 23 километра от Самос и на около 30 от Измир

Шокиращи кадри, заснети минути след силното земетресени с магнитут от 7 по Рихтер, което разлюля Турция и Гърция, вече изплуват в мрежата. Няколко сгради в двете държави са съборени, пише Флагман..

В Измир, който се намира изключително близо до епицентъра на труса, положението е трагично. Видео показва как няколко постройки са буквално превърнати в прах, а десетки жители бягат панически навсякъде и опитват да намерят затиснати под отломки на зданията свои съграждани.

VIDEO 3: Heart-wrenching scenes from #Izmir, Turkey after a strong earthquake hit the region - The earthquake also hit #Samos, #Greece pic.twitter.com/UYofFzMEcv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 30, 2020

BREAKING - Power earthquake hits #Samos, Greece. The massive #earthquake has even collapsed buildings in Izmir city of Turkey. pic.twitter.com/BcRZQNk8Z5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 30, 2020

