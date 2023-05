Първи кадри от мястото на екзекуцията на Къро: Общо 4 души са убити

Кадър ЕВН

Покушението е станало в дома му

Появиха се първи кадри от мястото на убийството на Красимир Каменов-Къро в ЮАР. Той е бил застрелян в Кейптаун, където живее от години, съобщи NOVA.

Покушението е станало в дома на Каменов, като заедно с него за застреляни жената, с която той е живял и икономката. Децата му са били на училище по това време.

Според публикации в местни медии жертвите са четири. Вероятно другият застрелян е негов бодигард.

Каменов е част от знаковата групировка ВИС.

През април по искане на българската прокуратура Каменов беше обявен за международно издирване с „червен бюлетин” от Интерпол. Според сайта на Междуправителствената организация той се издирва за убийство, заплаха за убийство и изнудване.

JUST IN#WCSaps crime scene experts are combing the scene of a multiple murder in Constantia, Cape Town. 4 foreign nationals, believed to be from Bulgaria, were shot and killed this morning @NtuthuzeloNene pic.twitter.com/7j4AdLiALz