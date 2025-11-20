Първият руски хуманоиден робот се възстанови след падането и изигра танц пред Путин

Кадър Х

Руският президент потвърди отличното си здраве след преглед и начерта план за нови атомни централи

Руският президент Владимир Путин призова за създаването на национален координационен щаб, който да ръководи развитието на изкуствения интелект (ИИ) в страната. Това се случи по време на конференцията "AI Journey 2025" в Москва, където държавният глава се срещна и с хуманоиден робот на име "Грин" (Green), предаде Дунав мост.

"За Русия това е въпрос на национален, технологичен и ценностен суверенитет", заяви Владимир Путин, цитиран от Ройтерс.

Президентът подчерта, че зависимостта от западни технологии е неприемлива и страната трябва да разполага със собствени разработки във всички сфери на генеративния изкуствен интелект.

Танцуващият робот на Сбербанк

В рамките на изложението Путин стана свидетел на необичайна демонстрация. Хуманоидният робот "Грин", разработка на Сбербанк, изпълни танц пред президента, след като се представи с думите: "Казвам се Грин. Аз съм първият руски хуманоиден робот с вграден изкуствен интелект".

Охраната на президента застана дискретно между машината и държавния глава, за да осигури безопасна дистанция, предаде Ройтерс. Демонстрацията премина успешно, за разлика от инцидент дни по-рано, когато друг руски робот на име "Айдол" (Aidol) падна от сцената при представянето си.

Здравословно състояние и атомна енергия

По време на обиколката си Владимир Путин изпробва и иновативен банкомат, който диагностицира здравето чрез лицево разпознаване и сензори. Президентът използва повода, за да коментира личното си състояние.

"Слава Богу, всичко е наред", сподели Путин, като уточни, че наскоро е преминал обстоен медицински преглед в Централната клинична болница в Москва. Това изказване идва на фона на периодични спекулации в международни медии относно здравето на 73-годишния лидер.

За да обезпечи енергийно развитието на изкуствения интелект и центровете за данни, Путин начерта амбициозен план за изграждане на малки атомни електроцентрали. Стратегията предвижда приносът на ИИ към руската икономика да надхвърли 11 трилиона рубли до 2030 година.

A robot danced in front of Putin



The android still can’t pay taxes or storm trenches, but judging by this week’s news, that already counts as progress.



Russia’s previous “miracle of robotics” became a global embarrassment after it dramatically collapsed during its own… pic.twitter.com/fNvSspcubg — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2025

