Първият руски хуманоиден робот се възстанови след падането и изигра танц пред Путин

Руският президент потвърди отличното си здраве след преглед и начерта план за нови атомни централи
Руският президент Владимир Путин призова за създаването на национален координационен щаб, който да ръководи развитието на изкуствения интелект (ИИ) в страната. Това се случи по време на конференцията "AI Journey 2025" в Москва, където държавният глава се срещна и с хуманоиден робот на име "Грин" (Green), предаде Дунав мост.
"За Русия това е въпрос на национален, технологичен и ценностен суверенитет", заяви Владимир Путин, цитиран от Ройтерс.
Президентът подчерта, че зависимостта от западни технологии е неприемлива и страната трябва да разполага със собствени разработки във всички сфери на генеративния изкуствен интелект.
Танцуващият робот на Сбербанк
В рамките на изложението Путин стана свидетел на необичайна демонстрация. Хуманоидният робот "Грин", разработка на Сбербанк, изпълни танц пред президента, след като се представи с думите: "Казвам се Грин. Аз съм първият руски хуманоиден робот с вграден изкуствен интелект".
Охраната на президента застана дискретно между машината и държавния глава, за да осигури безопасна дистанция, предаде Ройтерс. Демонстрацията премина успешно, за разлика от инцидент дни по-рано, когато друг руски робот на име "Айдол" (Aidol) падна от сцената при представянето си.
Здравословно състояние и атомна енергия
По време на обиколката си Владимир Путин изпробва и иновативен банкомат, който диагностицира здравето чрез лицево разпознаване и сензори. Президентът използва повода, за да коментира личното си състояние.
"Слава Богу, всичко е наред", сподели Путин, като уточни, че наскоро е преминал обстоен медицински преглед в Централната клинична болница в Москва. Това изказване идва на фона на периодични спекулации в международни медии относно здравето на 73-годишния лидер.
За да обезпечи енергийно развитието на изкуствения интелект и центровете за данни, Путин начерта амбициозен план за изграждане на малки атомни електроцентрали. Стратегията предвижда приносът на ИИ към руската икономика да надхвърли 11 трилиона рубли до 2030 година.
