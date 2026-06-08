Пашинян победи на изборите в Армения за затвърждаване на западния курс, Москва реагира с раздразнение

кадър: Ютуб

Управляващата партия „Граждански договор" на арменския министър-председател Никол Пашинян води с 52,5% пред алианса „Силна Армения" на руско-арменския милиардер Самвел Карапетян с 23,2% след обработени резултати от 23,5% от избирателните секции, съобщи Централната избирателна комисия. Избирателната активност е 59%. Двe други опозиционни формирования - алиансът „Армения" на бившия президент Роберт Кочарян с 9,3% и партията „Процъфтяваща Армения" с 4,6% - също преминаха изборния праг.

Пашинян поздрави партията си за „историческа победа, която ще осигури вечността и развитието на Армения". „Граждански договор спечели и ще формира правителство", заяви той на пресконференция, като се ангажира страната да следва балансирана външна политика и настоя, че „не стои въпросът за избор" между Русия и Запада, предава БГНЕС.

Изборите се провеждат след години на сътресения от уличната революция от 2018 г., която доведе Пашинян на власт, и военното превземане на района на Карабах от Азербайджан през 2023 г. Пашинян представи вота като избор между траен мир с Азербайджан или завръщане към война, като предупреди за „катастрофална война" в рамките на месеци при слаб резултат на партията му. Опонентите му нарекоха тази реторика нагнетяване на страх, а лидерът на „Силна Армения" Карапетян - под домашен арест по обвинение в заговор за преврат, което отхвърля - предупреди срещу „безразсъдното втурване" на Пашинян към Запада.

Армения и Русия са технически съюзници, но Москва сравни амбициите на страната да се присъедини към ЕС с пътя, за който твърди, че е предизвикал нахлуването ѝ в Украйна. Кремъл бе обвинен в стремеж да повлияе на изборния резултат чрез дезинформация, хакерска активност и икономически натиск - в седмиците преди вота Русия забрани вноса на редица арменски продукти. Следственият комитет на Армения съобщи, че е образувал 59 наказателни дела за предполагаеми изборни нарушения и е задържал девет души. Американският президент Доналд Тръмп предложи „пълна подкрепа за преизбиране" на Пашинян, докато Москва реагира с раздразнение на вероятната загуба на още един съюзник в близкото си обкръжение.

Пред АФП гласоподавателят Акоп Акопян, 63-годишен занаятчия, заяви: „Гласувах за мир. Само Пашинян може да донесе мир." Хачатур Мовсисян, 59-годишен машинен инженер, посочи, че е подкрепил опозиционна партия, „защото страната и всички ние се нуждаем от промяна - във външната политика, вътрешната политика и в преговорите с Азербайджан".

Редактор "Екип на Петел",

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