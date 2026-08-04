Патриарх Кирил: Бог помогна на СССР да създаде атомната бомба

Кадър Пиксабей

Главата на Руската православна църква заяви, че огромният арсенал от ядрени оръжия на Кремъл е знак за Божията "благодат и милост". Патриарх Кирил, който нарече нападението срещу Украйна „свещена война“ срещу злото, изказа тези думи по време на богослужение в манастир близо до Саров – градът, в който Съветският съюз разработи първата си ядрена бомба, пише The Times, цитира днес.бг

Той заяви, че Бог е помогнал на Съветския съюз, в който атеизмът беше официална държавна политика, да създаде бомбата през 1949 г. в отговор на молитвите на Свети Серафим, руски мистик, починал през 1833 г.

"Създаването на това страховито оръжие в нашата страна и именно на това място не беше случайно; всичко това се случи в немалка степен благодарение на молитвите на нашия почитаем и богобоязлив отец Серафим от Саров", заяви Кирил.

Кирил, който беше на посещение в женски манастир, описа също така ядрените оръжия като „щит за Родината“, като заяви, че те са попречили на враговете на Русия да „унищожат“ Съветския съюз и да "поробят" неговия народ по време на Студената война.

Въпреки че проповядваше послание за мир, Свети Серафим е приет от Руската православна църква като духовен баща на руската ядрена програма. Известен като "чудотворецът от Саров", където се смята, че е прекарал 25 години като отшелник, вярващите твърдят, че той се е молил хиляда дни и нощи върху камък. Той е канонизиран през 1903 г.

Манастирът в Саров е затворен от съветските власти по време на антирелигиозната кампания на Москва през 20-те години на миналия век, а монасите са екзекутирани или изпратени в трудови лагери. Катедралата на града беше взривена от съветските власти през 1951 г., но беше възстановена по времето на президента Путин, който се определя като набожен християнин. Днес в Саров се намират руски ядрени изследователски съоръжения, а достъпът до града се контролира строго.

Кирил не посочи дали вярва, че Бог е имал роля в създаването на първата ядрена бомба в света от САЩ през 1945 г.

Кирил, за когото се твърди, че е бивш шпионин от КГБ и който е подложен на санкции от Великобритания, също така заяви, че на руските войници, които загиват в Украйна, греховете им ще бъдат простени от Бога. Той приключи службата си в манастира "Серафим-Дивеево" с молитва за Путин. Православният лидер по-рано е описвал дългото управление на руския президент като "Божие чудо".

Десетки дисидентски свещеници, които са се молили за мир в Украйна вместо за победа, са били наказани от Руската православна църква, която през 2023 г. постанови, че пацифизмът е ерес. Около 20 от тях са били лишавани от свещеническия сан, а поне 30 са напуснали църквата в знак на протест.

Въпреки това други руски православни свещеници са благословили редица оръжия, включително междуконтиненталните балистични ракети "Топол" и "Ярс", както и ядрени подводници, изтребители и танкове.

Църковна комисия препоръча през 2020 г. свещениците да запазват светената вода за войниците, а не за оръжия за масово унищожение. Влиятелен архиерей обаче заяви след началото на пълномащабната война на Кремъл в Украйна, че препоръките на комисията миришат на "толстоистки теоретизиране", препратка към Лев Толстой, пацифистът и автор на "Война и мир" - и са били отхвърлени.

Русия разполага с най-много ядрени оръжия от всички държави – 5 420 бойни глави, според базираната във Вашингтон организация "Асоциация за контрол над въоръженията". Според нейните оценки САЩ разполагат с 5 042.

Договорът "Нов старт" – последното останало споразумение за контрол над въоръженията между САЩ и Русия – изтече през февруари, което означава, че за първи път от 1972 г. насам няма официални ограничения за разполагането на ядрени оръжия от нито една от двете държави.

Редактор "Екип на Петел",

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