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Патриархът: Неразривно свързана е просветата с нравствеността

27.07.2026 / 12:08 1

Булфото

Българската православна църква чества  паметта на Светите Седмочисленици -  Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.

Просвещението на българския народ е неразривно свързано с вярата, а образованието и културата не могат да бъдат отделени от нея. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който благослови вярващите в столичния храм "Свети Седмочисленици", предаде БНР.

"Неразривно свързана е просветата с нравствеността. Нека пазим вярата, за да ражда и днес нашия народ светци, по примера на светите Седмочисленици, надежда, упование за Божието благословение за нашето бъдеще".

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MrBean (преди 25 минути)
Рейтинг: 233186 | Одобрение: -2134
Светият отец да не е прочел учебника по етика за 7ми клас?

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