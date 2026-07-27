Патриархът: Неразривно свързана е просветата с нравствеността

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Българската православна църква чества паметта на Светите Седмочисленици - Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.

Просвещението на българския народ е неразривно свързано с вярата, а образованието и културата не могат да бъдат отделени от нея. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който благослови вярващите в столичния храм "Свети Седмочисленици", предаде БНР.

"Неразривно свързана е просветата с нравствеността. Нека пазим вярата, за да ражда и днес нашия народ светци, по примера на светите Седмочисленици, надежда, упование за Божието благословение за нашето бъдеще".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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