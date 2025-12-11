Пазаруваме с български евромонети в Германия, Франция, Италия, Испания, техните важат в България

Пиксабей

Националната страна на евромонетите на всяка държава членка се различават. Например Германия използва национални символи и портрети на известни личности, Франция включва свои художествени мотиви и гербове

Всички евромонети имат две страни – обща и национална. Общата страна е еднаква за всички държави от еврозоната и показва картата на Европа заедно с 12-те звезди от флага на Европейския съюз, пише Епицентър.

Националната страна е различна за всяка държава и служи за изразяване на нейната идентичност чрез символи, исторически мотиви, известни личности или гербове. По този начин всяка държава-членка на еврозоната може да създава уникални дизайни на своите монети, като това важи както за обикновените, така и за юбилейните или паметните монети.



Националната страна на евромонетите на всяка държава членка се различават. Например Германия използва национални символи и портрети на известни личности, Франция включва свои художествени мотиви и гербове, а Испания и Италия имат свои уникални дизайни, които отразяват културното и историческото наследство на страната. Естония е интересен пример, тъй като на всичките 8 номинала националната страна показва картата на страната с името ѝ и 12-те звезди от европейския флаг. Ирландия от своя страна използва арфата като основен символ, която е характерна за страната от преди въвеждането на еврото.



Юбилейните и паметните монети са специални издания, които обикновено се издават за ограничен период или за определени събития. Те също имат национална страна, която разказва история или отбелязва значимо събитие за държавата.



Въпреки различните дизайни на националната страна, всички монети са валидни за плащане във всички държави от еврозоната. Това означава, че от 1 януари 2026 г. монетите от другите 20 държави ще могат да се използват за плащания в България, а с български евромонети ще може да се плаща във всички страни от еврозоната, като напр. Франция, Германия, Гърция и дори в други страни, чиято официална валута е еврото, като Ватикана.

