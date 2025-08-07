Печелите хиляди левове, ако пазите 1,2 или 5 лева от НРБ

Кадър Фб

Търновци продават стари банкноти от времето на соца за баснословни суми. В един от специализираните сайтове за търговия лот, състоящ се от 9 банкноти с номинал 1, 2 и 5 лв., се продава за 2000 лв, предаде Янтра днес.

„Банкнотите са в много добро състояние и са подходящи за колекционери“, твърди продавачът. Същият търговец продава за два бона и колекция от общо 23 български монети – стотинки и инфлационни левчета емисии от 1974 до 1992 г. „Черешката на тортата“ е една монета от 2 ст. сечена през 1974 г., почистена до блясък, която се харчи за 1500 лв. Монета от 1 ст. продупчена и използвана вероятно като медальон се продава „само“ за 300 лв.

Нумизмати споделят, че заради приемането на еврото в България и ликвидирането на лева като наша национална валута от 1-2 месеца в бранша се наблюдава едно доста странно и нелогично повишаване на цените точно на банкнотите и монетите точно от соцпериода. Най-търсени били паричните знаци в периода от 1944 до 1962 г., тъй като те били отпечатвани в не особено големи тиражи и били в обръщение сравнително кратко време. “Колкото по-малко време един паричен знак е прекарал в обръщение и колкото по-бързо е изтеглен от обръщение, толкова цената му е по-висока“, обясняват хората, занимаващи се с колекциониране и търговия с парични знаци.

Предлаганите от двамата търновци банкноти и монети за по два бона съвсем не са най-високите цени за парични значи от този период. Рекордът засега държал лот от всички банкноти и монети, били в обръщение от 1951 до 1991 г., който се продавал за малко над 400 хиляди лева. В същото време през последните години се наблюдава намален интерес към монетите и банкнотите от царско време. Най-популярните монети от този период, известни на колекционерите в бранша като „фердинандовки“ и „борисовки“, вече можели да бъдат намерени и купени и по 10-20 лв. за бройка

