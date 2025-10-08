Пеевски: Статията в "Уолстрийт джърнъл" е поръчкова. Питайте ПП-ДБ

Кадър Фб

Румен да излиза и да си прави партията с Копринката и всички пари, които заграбиха от българските граждани! Искам го на терен!

Румен да излиза да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с всички пари, които заграби от българските граждани последните 5 години. Искам го на терена! Ще бъда против да не си направи партия. Така лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски коментира идеята на Румен Христов от СДС след изтичането на мандата на президента, да има ограничение от 2 години, в които да не може да се занимава с политическа дейност. Твърдо ще бъда против, категоричен бе Пеевски, предаде 19минути.

На журналистически въпрос за статията в „Уолстрийт джърнъл“ Пеевски каза: „Питайте тези, които са поръчали тази статия. След малко като дойдат ПП-ДБ и кореспондентите на някои медии - питайте тях за тези лъжи.“

Убеден съм, отговори категорично Пеевски на въпроса дали статията е поръчкова.

А вашите собственици с техните сделки!? Отговорете ми какви сделки имат вашите собственици. Ами проверете първо какви сделки имат и тогава, контрира Делян Пеевски репортер на телевизия Bulgaria ON AIR.

За главния прокурор решава ВСС и прокурорската колегия, не го решаваме ние тук, напомни лидерът по повод въпрос за законността на и.ф. главен прокурор.

За „Магазини за хоратa“ всичко, което зависи от парламента сме направили. Очаквам действия от министър Тахов, подчерта лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!