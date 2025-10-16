Пеевски: Винаги сме готови да управляваме България в полза на хората

Булфото

Винаги сме готови да управляваме България в полза на хората, заяви лидерът на „ДПС - Ново начало” Делян Пеевскив в кулоарите на Народното събрание попитан дали, ще имат министри в кабинета, се преформатира кабинета.

Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност, заяви Пеевски. Той каза, че „ДПС - Ново начало” винаги е готово за преговори. Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо, само заради хората, готови сме и така да го подкрепим, готови сме и да споделим отговорността, заяви народният представител. Имаме здрав гръб, можем да носим отговорност, ДПС го е доказало, добави той, цитиран от БТА.

В отговор на въпрос получил ли е покана за среща с премиера Росен Желязков, Пеевски каза, че е говорил с министър-председателя. „Изчаквам ги, щели да имат решение до понеделник какво ще правят, предполагам, че той изчаква Борисов", каза той. По думите му всичко е в ръцете на Борисов - „дали ще хвърли държавата в бездната".

Във връзка с решението на държавния глава да ползва личния си автомобил, когато с него пътуват служители на администрацията, Делян Пеевски каза, че това е пълен популизъм. „Румен въобще трябва да слезе от колите, защото в момента си прави партията. Имам всички данни по места, моите структури ме информират", заяви Пеевски. Според него това не е почтено. Ако има някаква воинска доблест, днес да подаде оставка, да излезе, да направи партията, да си я развива и когато има избори, да се яви на тях, добави Пеевски.

Повече кворум в парламента няма да правим, заяви на 14 октомври председателят на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, каза още Бойко Борисов.

На 14 октомври не се проведе насроченото редовно заседание на правителството, а вчера и днес Народното събрание не започна работа поради липса на кворум.

