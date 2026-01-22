реклама

Пеевски: За България е привилегия да бъде в Съвета за мир на Тръмп

22.01.2026 / 15:13 3

снимка Булфото

Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос днес, заяви лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. 

Както подчертах вчера, за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони.

За България е чест и привилегия да  бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред, добави Пеевски.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп официално учреди в Давос, където се провежда Световният икономически форум, своя Съвет за мир.  "Този ​​съвет има шанса да бъде един от най-значимите органи, създавани някога“, каза той.

България е сред страните в Съвета. Премиерът в оставка Росен Желязков подписа документа по време на церемонията по учредяването.

ДПА отбелязва, че около 60 правителства са били поканени да се присъединят към Съвета, но малко от западните съюзници на Вашингтон открито обявиха, че приемат да се присъединят към този орган. Унгария и България са единствените страни от ЕС, които са се присъединили, посочва ДПА, цитиран от днес.бг.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 21 минути)
Рейтинг: 563186 | Одобрение: 106986
Привилегия на грозните и дебелите е, че те знаят, че тях ги обичат не за личните им качества. Ние красивите нямаме тази привилегия!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 24 минути)
Рейтинг: 174651 | Одобрение: 18786
 Прасчо докато е намагнитен не може да изсветли милиардите !!!:errm:АнгелчеГняв Затова е предприел този ход и натегнал  Гроб да изпратят водопада Каяши да подпише!!!;):errm:Усмивка
1
0
Dooobre!!! (преди 24 минути)
Рейтинг: 21319 | Одобрение: 7369
Изкарай 1 милиард от задния джоб, като си толкова загрижен. И без това имаш да събираш индулгенции, заради магнита. Може пък чичо ти Дончо да ти помогне да си измиеш ръцете!
Да живей България!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама