Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година

Лидерът на ДПС и на ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски призова всички представители на формацията в местната власт - кметове и общински съветници, да запазят непроменени всички местни данъци и такси през 2026 година, за да не натоварват допълнително хората.

Според него така ще дадат на хората сигурността и предвидимостта, от която имат нужда в годината на преход.

"На прага на историческата промяна, с която България постигна най-голямото признание като европейска демокрация - пълноправното ни присъединяване към еврозоната трябва да не забравяме, че нашата мисия са хората. Като политици и държавници трябва да сме особено чувствителни към тях и разрешаването на техните проблеми, за да живеят все по-добре. Общините винаги са били в центъра на политиките ни, заради това, че именно те са пряката връзка с хората. И винаги могат да разчитат на нашата подкрепа, както в платформата за “Ново начало за развитие на регионите”, така и в Народното събрание и изпълнителната власт", посочи още Пеевски, цитиран от Нова телевизия.

