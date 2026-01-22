Пеевски разходи млади симпатизанти в НС, похвали се и с Музея на сглобката

Снимка: Фейсбук, ДПС пресцентър

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски се срещна с група младежи от област Благоевград, които посетиха Народното събрание и т.нар. "Музей на Сглобката", разположен в кабинет 222А.

Младите хора изразиха готовността си за висока и отговорна активност на предстоящите парламентарни избори и настояха лидерът на ДПС Делян Пеевски отново да поведе листата в Благоевград, написаха в свой пост във Фейсбук от пресцентъра на ДПС-НН.

Лидерът ги поздрави за това, че винаги са подкрепяли ДПС и ги увери, че винаги могат да разчитат на него и на ДПС като гарант за своето бъдеще, допълват от парламентарната група.

