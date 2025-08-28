Пенсионер на 53 години взима 2700 лева пенсия

Пиксабей, илюстративна

Парадокс: Високите заплати не водят до високи пенсии

Таванът на пенсиите от 3400 лева се оказва недостижим дори за депутати и министри, показва анализ на декларираните им доходи. Според данните от имуществените декларации, най-високата пенсия сред народните представители получава Рамадан Аталай от АПС – средно 3310 лева месечно, но и той едва достига ограничението.

Сред осемте пенсионери в Народното събрание няма нито един, който да получава максималната сума без ограничения. Петър Кънев от БСП взима средно 3139 лева, докато бившите вътрешни министри Младен Маринов и Христо Терзийски – съответно 2700 и 2373 лева месечно, въпреки че са "млади пенсионери" на 53 и 56 години благодарение на полицейския си стаж, пише 24 часа.

