Пенсионер на опашката: С 200 евро пенсия сме доникъде, лекарства ли да купуваме или да се храним?

07.01.2026 / 14:33 1

Кадър Фб

Репортаж от опашката за пенсии в Хасково показва тъжна картинка.

Макар и в евро пенсиите в България са най-ниски в ЕС.

"За никъде не стигат тези пенсии, господине! С 200 лева или евро доникъде не стигат. Лекарства ли да купуваме или да се храним" Казва тъжно пенсионер пред репортер на Xnews.bg.

Той признава, че не е имал затруднения при взимането на пенсията в евро.

Друг казва, че само една каса работи. Той е чакал от сутринта.

 

 

kris (преди 25 секунди)
Рейтинг: 556823 | Одобрение: 105448
Този може да е на социална пенсия, или дълги години да е работил в сивия сектор....Във всички случаи, да.....който не се е осигурявал когато трябва ще лапне дръвчето.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
Ко? Не! (преди 9 минути)
Рейтинг: 23152 | Одобрение: -1778
Минималната пенсия в България е 332 евро. Няма как да взема 200 евро пенсия. Иначе го разбирам човек ки съм съгласен, че живота е на много хора е труден и парите не им стигат дори за основни нужди. Затова човек трябва отдалеч да се труди и мисли за старините си. Тези които нямат никакво образование и работят най-просто обща работа днес макар и да се пенсионират след да речем 30 години, трябва да са наясно, че и за тях ще е много зле ако продължават така. Човек не полага ли усилия не може да очаква живота му да е лесен нито сега, нито на старини.

