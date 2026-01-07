Пенсионер на опашката: С 200 евро пенсия сме доникъде, лекарства ли да купуваме или да се храним?

Кадър Фб

Репортаж от опашката за пенсии в Хасково показва тъжна картинка.

Макар и в евро пенсиите в България са най-ниски в ЕС.

"За никъде не стигат тези пенсии, господине! С 200 лева или евро доникъде не стигат. Лекарства ли да купуваме или да се храним" Казва тъжно пенсионер пред репортер на Xnews.bg.

Той признава, че не е имал затруднения при взимането на пенсията в евро.

Друг казва, че само една каса работи. Той е чакал от сутринта.

