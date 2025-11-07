Пенсионерка: Пенсията ми е 626 лева, имам апартамент на 15-ия етаж, по 120 лева имам месечно на ток

Кадър БТВ

С близо 13 000 повече българи или 338 000 души ще получат помощи за отопление. Тази година размерът на подпомагането е увеличен и се изплаща наведнъж, и покрива отоплителния сезон от ноември до март.

78-годишната Величка Накова от Велико Търново от две години получава енергийни помощи. Цял живот работи като чертожник в проектантско бюро в отбраната, но е с три изкуствени стави и е инвалид. От две години има право на подпомагане от държавата за електроенергия, предаде БТВ.

„Пенсията ми е 626 лева, имам апартамент на 15-ия етаж, 60 квадрата е, децата са ми настрани. Аз с ток се отоплявам, на радиатори. Горе-долу по 100-120 лева имам месечно на ток“, разказа възрастната жена.

Помощта този сезон е увеличена и е в размер на 606 лева и 70 стотинки. „Септември месец ми ги преведоха, защото юли месец подадох. Все пак икономисвам, една стая топля, смятам, че ще ми стигнат, като се съобразявам - бойлерът го включвам един час през нощта, заяви Величка.



Във Велико Търново тази година молбите з аподпомагане са с около300 повече. „Хората, които желаят отопление на твърдо гориво са повече, макар че забелязваме, че се увеличава делът на тези, които се отопляват с ел. енергия. Хората си получават парите по сметки или в пощата, изплащат се, след това ние правим проверки“, обясни Мария Ерусалимова, дирекция "Социално подпомагане" – Велико Търново.

Най-често средствата достигат до най-уязвимите групи - пенсионери над 75 години, безработни, самотни родители, семействата на деца с увреждания и хора с трайни увреждания.

