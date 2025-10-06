Перат левове с покупка на имоти на данъчна оценка

Кадър Блумбърг

На фона на предстоящото въвеждане на еврото, което подтиква хората спешно да инвестират налични левови средства, на пазара на имоти в София се наблюдава активно търсене. Част от купувачите, търсещи "изпиране" на пари, прибягват до придобиване на жилища на данъчна оценка, като недвижимите имоти се възприемат като най-достъпен и разбираем начин за инвестиция. Въпреки това съществуват сериозните рискове при покупката на данъчна оценка, особено при неизпълнение на договорите, тъй като неустойките се изчисляват на базата на вписаната, а не на реалната стойност на сделката. Това каза Диляна Христова, генерален мениджър на NovaCity Group, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Други фактори за засиленото търсене на покупка на жилища в София са постоянната миграция към столицата, както и "миграцията от стари към нови жилища.

"Непрекъснатият приток на хора към столицата поддържа търсенето". "Новите жилища са предпочитани поради разширяване на семейството, по-добър вид и екстри, както и опасения относно конструктивния живот на старите сгради".

Очаква се лек спад на продажбите на жилищния пазар в София през следващата година - без същата интензивност като в момента. Не се очаква спад на цените на жилищата в София. Ако има промяна, то тя ще бъде нагоре. Причините за това могат да се търсят в повишаването на цените на ключови строителни материали, макар и не с толкова голям процент, колкото през 2021-2022 г. Фактор е и високата и непрекъснато повишаваща се цена на труда. Търсенето на кадри в бранша е огромно, което води до високи разходи за труд, а оттам и покачваща се себестойност на жилищата.

"Разходите за строителство нарастват от година на година, като има примери за значителни увеличения в рамките на месеци". Освен това "в началото на всяка година някои материали поскъпват, което е дългогодишна тенденция".

Предизвикателствата, свързани със стария сграден фонд в София, гостенката коментира като каза, че конструктивният живот на старите сгради, включително панелните и ЕПК-тата, "скоро ще започне да изтича", правейки ги потенциално опасни, дори и след саниране. По думите ѝ укрепването на съществуващите панелни сгради е изключително скъпо и не може да бъде приложено за всички стари сгради.

България е сеизмична зона, което допълнително засилва опасенията за стабилността на старите постройки.

"Очакват се проблеми със стария сграден фонд в София през следващите 15-20 години".

Това влияе на пазара на недвижими имоти, като стимулира миграцията от стари към нови жилища. Хората избират да се преместят в по-нови жилища, не само заради разширяване на семействата или по-добри екстри, но и заради опасения за конструктивната издръжливост на старите сгради, допълни събеседничката.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!