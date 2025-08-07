Пешеходец прати моторист в реанимация във Варна

Пиксабей

Варненец е настанен в болница с фрактура на няколко ребра и спукана слезка, и с опасност за живота, след пътен инцидент вчера, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията в ранния следобед на изминалия ден, 74-годишния водач на мотоциклет се движил на централно кръстовище в Морската столица, когато ненадейно пешеходец излиза на пътя – на червен за пешеходците светофар и пресичащ по диагонал кръстовището.

За да избегне пътнотранспортно произшествие, мъжът, управляващ двуколесното моторно превозно средство, направил спасителна маневра и пада от мотоциклета. Отведен е в реанимация.

По случая е образувано досъдебно производство.

