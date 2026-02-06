Пещерняк: 15-годишният ми син е с Калушев, убеждението ми е, че са добре

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Спелеологът Яни Макулев разкри по Нова телевизия, че 15-годишният му син е момчето, което се издирва заедно с Ивайло Калушев, във връзка със тройното убийство в хижата край Петрохан. Той съобщи също, че с тях трябва да е и Николай Златков, също част от групата, обитавала хижата.

„Вътрешното ми убеждение е, че са добре и ще появат до 2-3 дни”, каза Макулев, който заяви, че има пълно доверие на Калушев. Според него тримата се укриват, защото знаят „как действа властта”.

Пещернякът каза също, че от 29 януари тримата са „на морето”, където организацията имала база, но не каза точно името на населено място, където е тя. Оттогава обаче телефоните им са изключени.

Според Макулев, не е възможно човек от групата да е извършил престъплението. „Не съм чул тези хора да си кажат една дума накриво, дори не съм ги чул да псуват”, каза още спелеологът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!