Песков: Европейците мислят, че Украйна може да спечели войната, а това е дълбока заблуда

Кадър Youtube

Русия заяви, че иска войната в Украйна да приключи, но е заблуда да се смята, че Киев ще излезе победител.

Кремъл заяви, че иска войната в Украйна да приключи възможно най-скоро, но опитите за намиране на решение са в застой. Така говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори на думите на американския президент Доналд Тръмп, че войната ще приключи в не много близко бъдеще.

Песков повтори позицията на Москва, че войната ще свърши едва когато Русия постигне целите си и предпочита да направи това с политически и дипломатически средства.

По думите му Киев е подстрекаван от европейците, които мислят, че Украйна може да спечели войната и да гарантира интересите си с военни средства, а това е дълбока заблуда, предвид ситуацията на фронта.

Там руската армия обяви, че е превзела още три селища в Донецка област и е унищожила четири автономни украински катера в района на черноморското пристанище Туапсе.

От своя страна Украйна обяви, че Хмелницката и Ровненската атомна електроцентрала са намалили производството на електроенергия поради нанесени щети от руските атаки на подстанции. Поради проблеми с електрозахранването не се движи метрото в Харков.

На обстрел е бил подложен и град Херсон, има пострадали жители, пише БНР.

