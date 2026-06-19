Песков: Европейците са глупави или некомпетентни

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Кремъл заяви в петък, че Русия е отворена за диалог с европейските държави, но няма да приеме ултиматуми, пише Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че европейците са или глупави, или некомпетентни, ако смятат, че могат да преговарят с Русия от позиция на силата.

Той призна, че мащабна украинска атака с дронове е предизвикала пожар в московска петролна рафинерия ден по-рано, и заяви, че се предприемат мерки за отстраняване на последствията.

На въпрос дали президентът Владимир Путин е видял кадри от горящата рафинерия, Песков отговори, че трябва да разгледат изображенията от украински градове, които са били поразени от руски сили.

Той заяви, че руските удари ще продължат.

Редактор "Екип на Петел",

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