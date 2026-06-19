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Песков: Европейците са глупави или некомпетентни

19.06.2026 / 14:49 3

Кадър Ютуб

Кремъл заяви в петък, че Русия е отворена за диалог с европейските държави, но няма да приеме ултиматуми, пише Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че европейците са или глупави, или некомпетентни, ако смятат, че могат да преговарят с Русия от позиция на силата.

Той призна, че мащабна украинска атака с дронове е предизвикала пожар в московска петролна рафинерия ден по-рано, и заяви, че се предприемат мерки за отстраняване на последствията.

На въпрос дали президентът Владимир Путин е видял кадри от горящата рафинерия, Песков отговори, че трябва да разгледат изображенията от украински градове, които са били поразени от руски сили.

Той заяви, че руските удари ще продължат.

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Коментари
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MrBean (преди 22 минути)
Рейтинг: 227230 | Одобрение: -2180
Песков,що синът ти живее  в Лондон? Ще е педе знаем,ама не знаехме че е глупав и некомпетентен.
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Вин (преди 48 минути)
Рейтинг: 6402 | Одобрение: -748
Ъхъ, пък московитите са "умни и експертно компетентни ", че я докараха от "на Берлин" до "на бензин"🤣 Да не говорим, че губят и последните си "съюзници" с изключение на С.Корея и Куба, ама, то такива не им и трябват!
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kris (преди 54 минути)
Рейтинг: 624269 | Одобрение: 122409
Глупави, или некомпетентни.....? И двете ! Във всички случаи искат да навредят на Русия, от една страна заради нейните природни изкопаеми и заради плъзналата в последно време нацистка нагласа.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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