Кадър Россия 1

Кремъл официално отговори на призива на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че не е било обсъждано предаване на Донбас от украинските сили на Русия в замяна на мир, и който призова "да спрат боевете моментално по фронтовите линии". Говорителят на Владимир Путин - Дмитрий Песков, влезе в обяснителен режим, след като украинският президент Володимир Зеленски разкри как специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф е лансирал идеята Донецка и Луганска област да бъдат предадени на Москва. Генезисът на всичко това явно е бил телефонният разговор между Тръмп и Путин малко преди срещата на републиканеца със Зеленски в Белия дом, пише Актуално.

Позицията на Русия относно възможността за прекратяване на военните действия по настоящите фронтови линии в Украйна не се е променила, заяви Песков на 20 октомври, когато беше попитан за предложенията, направени от САЩ.

Русия вече е отхвърляла замразяването на войната по настоящите фронтови линии. Украйна междувременно призовава за безусловно прекратяване на огъня като предварително условие за по-нататъшни мирни преговори.

"Тази тема беше повдигана многократно под различни форми по време на контактите между Русия и САЩ", заяви Песков пред руските медии в телефонно интервю. "Руската страна отговаряше всеки път, а отговорът е добре известен: позицията на Русия остава непроменена".

Коментарите следват среща между Тръмп и Зеленски в Белия дом на 17 октомври, която завърши с разочарование за Украйна. Докато Киев се надяваше да сключи сделка за американски далекобойни ракети „Томахоук“, Тръмп вместо това е натиснал Зеленски по отношение на териториалните искания на Путин, гласи информацията в различни авторитетни западни медии.

