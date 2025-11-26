Песков: Твърде рано е да се каже дали мирът в Украйна е близо

стопкадър: Ютуб

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес заяви, че е преждевременно да се говори за сключване на мирно споразумение в близко бъдеще за Украйна, съобщи агенция Интерфакс.

На въпроса на репортери дали мирното споразумение е близо, Песков отговори: "Почакайте, все още е преждевременно да се каже това," предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл допълни, че е уверен, че в редица държави, мключително и в САЩ, има много хора, които се опитват да провалят мирния процес, предаде ТАСС, цитирани от БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!