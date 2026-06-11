Петрова: Решението да спрем помощта за Украйна е суверенно, не сме длъжни да се обясняваме пред партньорите ни

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Министър изрази мнение по злободневна тема, която разбуни духовете в родната политика.

Няма различие между думите на премиера Радев и моите. Има единна позиция на цялото правителство в посока да се използват всички механизми на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир. Всички институции работим в тази посока. Това заяви българският министър на външните работи Велислава Петрова на брифинг след срещата с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан.

„България ясно е показала, че ще заема позиция, която говори реално за ситуацията, в която се намираме. Комуникацията, която идва от Украйна, е да се намери мирно решение и да се води диалог на високо ниво“, допълни Петрова.

„В България всяко следващо решение за помощ – дали военно-техническа или хуманитарна, ще бъде вземано по установения ред с решение на Министерския съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание“, каза в сряда Петрова.

По нейните думи подкрепата за Украйна има различни направления – и хуманитарна, и военно-техническа, която се преценява според възможностите на страната ни.

„Вече сме дали достатъчно, страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства, затова отново призоваваме за всеобхватен реалистичен подход към нея и търсене на дипломатическо решение“, каза премиерът Радев преди правителственото заседание в сряда.

„Ясно вече заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата за преговори, време е да се търси справедлив мир, който да бъде определен от двете страни. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна“, каза по-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Той заяви, че не се предвижда от българска страна да бъде предоставено повече оръжие на украинската армия.

На въпрос от журналисти относно вчерашно посещение на посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова във външното ни министерство Петрова отговори, че тя не се е срещала с нея и уточни, че срещата е била на ниво генерален директор.

„Важното от тази среща е, че България е заявила ясната позиция, че трябва да бъде намерено мирно решение и че военните действия трябва да спрат. От страна на Митрофанова бяха поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин не са политически ангажирани“, каза още Петрова и допълни, че това са едни съвсем нормални дипломатически решения.

Фактите са ясни – България води единна политика в желанието си да се намери край на този конфликт и Европа да е активен участник“, сподели още външният министър.

На въпрос дали България е комуникирала решението по отношение на помощта за Украйна с партньорите си, Петрова отговори, че това е наше суверенно решение на база капацитета ни и ние не сме държава, която ще докладва на други страни какво ще прави и какво не.

Петрова съобщи още, че следващата седмица България ще има среща на техническо ниво с представители на Съединените американски щати относно установяването на безвизов режим между двете страни.

Редактор "Екип на Петел",

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