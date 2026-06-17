Пироманът от Скопие запалил колите на българското посолство, защото били паркирани на тротоара

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44-годишен мъж от Скопие е арестуваният като извършител на палежа на дипломатическите ни коли в Северна Македония. Предстои да му бъде повдигнато обвинение.

От македонското МВР заявиха, че мъжът е бил задържан бързо. Открити са и дрехите, които е носил по време на палежа. Излезе и информация за мотивите му, която обаче не е официално потвърдена, посочва Нова телевизия. Една от версиите е, че гледал репортаж за неправилно паркиране, а като пример в него били показани дипломатическите ни коли пред посолството. Заради това той решил да ги подпали.

„Имал татуировка на самия Путин на своя стомах. Най-смешното в случая е, че той не запалил колите, защото са български, а защото били неправилно паркирани”, обясни журналистът от tribuna.mk Атанас Величков.

Колите действително са били паркирани на тротоара, но такова е положението по тротоара наоколо не само пред българското посолство.

Спирането на пътя е разрешено за представители на посолството е видно от знака на улицата.

Не се съобщава дали задържаният е имал предишни криминални прояви. В македонските медии се появиха спекулации, че той е привърженик на Владимир Путин, тъй като на гърдите си има татуировка с лика му.

Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София Н.Пр Агнеза Руси Поповска беше извикана днес в МВнР във връзка със случая.

Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков подчерта, че страната ни осъжда най-остро този безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия, поставящ под риск както здравето и живота на служителите на българското посолство, така и на жителите на столицата на Северна Македония, които са се намирали в близост по време на атаката. "България отчита изявленията на официалните институции в съседната държава и бързите действия на компетентните власти, довели до задържането на извършителя. Същевременно, очакваме провеждане на ефективно разследване и правораздаване по случая, което да демонстрира по категоричен начин, че подобни деяния са недопустими", настоя той.

Полендаков изтъкна още, че прилагането на принципите на правовата държава и предприемането на ефективни действия за превенция и противодействие на престъпленията от омраза са ключови, ако една страна иска да защити европейското си бъдеще. "Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя", заключи той.

Още вчера македонското правителство осъди палежа. Премиерът Християн Мицкоски посочи, че задържаният е признал за престъплението. „От наша страна позицията е ясна. Ние категорично го осъждаме, обезопасихме лицето за по-малко от 3 часа и като институции за пореден път показахме, че функционираме безупречно. Така че нека видим какви са мотивите за това криминално-правно събитие”, каза той.

Днес в Европейския парламент в Страсбург се обсъжда докладът за напредъка на Северна Македония, който, според предварителните заявки, се очаква да е критичен. Президентът Илияна Йотова обаче посочи, че в пленарната зала могат да настъпят внезапни промени. „Подпалването на дипломатически автомобили, собственост на българската държава, го приемам като посегателство срещу България”, категорично заяви българският държавен глава. „Имам сигнал от евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който се отнася директно към работата на Съвместната комисия, която работи от няколко години, според член 12 от Договора за добросъседство, и по този начин да обезсмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Доколкото знам, в момента се провеждат консултации между отделните парламентарни групи. Надявам се да се прояви разум”, добави Йотова. Докладът ще бъде гласуван утре.

Днес български евродепутати разказаха за палежа в Европейския парламент, където днес се обсъжда напредъкът на РСМ за присъединяването ѝ към ЕС.

Редактор "Екип на Петел",

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