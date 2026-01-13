Пламен Димитров от КНСБ похвали търговските вериги за цените
Рядко казвам хубави неща за големите търговски вериги по много причини, но обявеното замразяване на цените за месеци е похвално, това каза по БНТ президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той беше доста по-скептичен за дейността на държавните контролни органи по контрола, свързан с приемането на еврото. По негово мнение проверките са много, но санкциите са малко, а хората подават сигнали, което значи, че проблеми има.
Димитров каза, че в различни браншове вече се усеща напрежение и се готвят протести. „Всички очакваха увеличение на заплатите, едни от бюджета, други от частните си работодатели”, подчерта той.
Читалищата събират подписи за протест, напрежение има в БДЖ - Пътнически превози, столичния градски транспорт, Български пощи и др.
Хората ще получат по-високи сметки за ток и парно при същите заплати, затова социалното напрежение е „нарисувано”, добави президентът на КНСБ. Той критикува политиците за това, че не са приели бюджета, като се противопостави, че той е „крадлив” и затова са блокирали увеличението на заплатите.
