Пламен Димитров от КНСБ похвали търговските вериги за цените

13.01.2026 / 08:32 3

Рядко казвам хубави неща за големите търговски вериги по много причини, но обявеното замразяване на цените за месеци е похвално, това каза по БНТ президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той беше доста по-скептичен за дейността на държавните контролни органи по контрола, свързан с приемането на еврото. По негово мнение проверките са много, но санкциите са малко, а хората подават сигнали, което значи, че проблеми има.

Димитров каза, че в различни браншове вече се усеща напрежение и се готвят протести. „Всички очакваха увеличение на заплатите, едни от бюджета, други от частните си работодатели”, подчерта той.

Читалищата събират подписи за протест, напрежение има в БДЖ - Пътнически превози, столичния градски транспорт, Български пощи и др.

Хората ще получат по-високи сметки за ток и парно при същите заплати, затова социалното напрежение е „нарисувано”, добави президентът на КНСБ. Той критикува политиците за това, че не са приели бюджета, като се противопостави, че той е „крадлив” и затова са блокирали увеличението на заплатите.

MrBean (преди 1 час)
Грешиш! Това е един изключително вреден мафиот с бяла якичка! Този и бандата Герб унищожиха 70% от малките БГ фирми в полза на българосъветската олигархия. А сега хвали "веригите"защото се видя че БГ е най-скъпата страна в ЕС и с най-некачествени продукти...
Burton (преди 1 час)
шеф на профсъюз да хвали работодатели, вместо да се грижи за работници/потребители е доста палаво... 
kris (преди 1 час)
На снимката виждате един абсолютно непотребен чиляк, водещ една абсолютно ненужна организация, която не върши нищо.....!!
