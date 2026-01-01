реклама

Плащаме повече за лични документи

01.01.2026 / 13:40 2

снимка: Булфото

Промени има в таксите за издаване на лични документи. От 1 януари лична карта за хора между 18 и 70 години ще струва 30, вместо 18 лева.

Това се равнява на 15.34 евро. За младежите от 14 до 16 години, както и за хората над 70, документът остава безплатен, припомня Нова тв.

Ако не подменим личната си карта в 30-дневен срок след изтичане на валидността, глобата е от 50 до 250 лева. 

Заявления за издаване на лична карта се подават в сектор „Български документи за самоличност“ във всяко районно управление на територията на съответната област.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
уйчо (преди 43 минути)
Рейтинг: 121440 | Одобрение: 6700
Това поскъпване със 70% влиза ли в потребителската кошница със сиренето, доматите и кренвиршите и компютърната клавиатура, дет смятат инфлацията?
0
1
Пиша на кирилица (преди 1 час)
Рейтинг: 15834 | Одобрение: -816
ЛК много се чупят. Банкова карта никога. От какво ги правят? Шофьорската книжка засега е читава.
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.

