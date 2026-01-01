Плащаме повече за лични документи
снимка: Булфото
Промени има в таксите за издаване на лични документи. От 1 януари лична карта за хора между 18 и 70 години ще струва 30, вместо 18 лева.
Това се равнява на 15.34 евро. За младежите от 14 до 16 години, както и за хората над 70, документът остава безплатен, припомня Нова тв.
Ако не подменим личната си карта в 30-дневен срок след изтичане на валидността, глобата е от 50 до 250 лева.
Заявления за издаване на лична карта се подават в сектор „Български документи за самоличност“ във всяко районно управление на територията на съответната област.
