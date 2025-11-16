Плевнелиев: "Роден съм в малък град, в бедно семейство, но бях щастлив"

снимка: Булфото,архив

Успехът се мери с прогреса в обществото, смята президентът в периода 2012 - 2017 г. Росен Плевнелиев.

Той откри третото издание на SofiaTalks Business Bootcamp.

Плевнелиев посочи, че е бил на различни позиции, но на всяка е търсил смисъл. "Роден съм в малък град, в бедно семейство, но бях щастлив. В Благоевград постъпих в Математическата гимназия и там разбрах, че за да бъдеш успешен, трябва да полагаш усилия", посочи той, предаде БТА.

Плевнелиев разказа, че преди да замине за Германия преди години е взел кредит с 90 на сто лихва, а парите са свършили за една седмица. По това време е имал 24 работници. "Тогава разбрах един друг урок - те трябваше да успеят, за да мога и аз да успея и заради това дадох всичко от себе си, а две години по-късно имах 200 работници, 3 офиса и в основата на успеха беше разбирането, че заедно успяваме", каза той.

Вярвам, че ние българите можем да сме успешни глобално, отворени към света, отбеляза още Росен Плевнелиев.

По думите му за него, включително и като министър усещането е било, че успехът е колективно дело и че всеки може да допринесе за него.

Успехът на един президент, на един лидер, е успехът на обществото, успехът на отделния човек, успехът се мери с прогреса в обществото, акцентира Плевнелиев.

