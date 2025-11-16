реклама

Плевнелиев: "Роден съм в малък град, в бедно семейство, но бях щастлив"

16.11.2025 / 11:50 2

снимка: Булфото,архив

Успехът се мери с прогреса в обществото, смята президентът в периода 2012 - 2017 г. Росен Плевнелиев.

Той откри третото издание на SofiaTalks Business Bootcamp.

Плевнелиев посочи, че е бил на различни позиции, но на всяка е търсил смисъл. "Роден съм в малък град, в бедно семейство, но бях щастлив. В Благоевград постъпих в Математическата гимназия и там разбрах, че за да бъдеш успешен, трябва да полагаш усилия", посочи той, предаде БТА. 

Плевнелиев разказа, че преди да замине за Германия преди години е взел кредит с 90 на сто лихва, а парите са свършили за една седмица. По това време е имал 24 работници. "Тогава разбрах един друг урок - те трябваше да успеят, за да мога и аз да успея и заради това дадох всичко от себе си, а две години по-късно имах 200 работници, 3 офиса и в основата на успеха беше разбирането, че заедно успяваме", каза той. 

Вярвам, че ние българите можем да сме успешни глобално, отворени към света, отбеляза още Росен Плевнелиев. 

По думите му за него, включително и като министър усещането е било, че успехът е колективно дело и че всеки може да допринесе за него. 

Успехът на един президент, на един лидер, е успехът на обществото, успехът на отделния човек, успехът се мери с прогреса в обществото, акцентира Плевнелиев.  

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 51 минути)
Рейтинг: 533016 | Одобрение: 99431
Щастливият нещастник....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
Пешо от Виница (преди 57 минути)
Рейтинг: 103286 | Одобрение: 32246
Това ,което прочетох е приказка за наивници. Татко му на магарето е бил много важна фигура в политическия живот на Гоцето Делчев-окръжен инструктор в БКП-много важен пост. Малкото магаре  наема помаците ,води ги в Германията ,плаща малко , а печели много. Това лято бях в това градче на гости -та оттам зная за "умника" що ги е вършил. Я,майната му!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама